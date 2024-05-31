Росіяни вгатили ракетою у житловий будинок в Харкові: що відомо наразі (фото)

Унаслідок нічного удару ЗС РФ по Харкову постраждали 25 осіб. Містяни чули щонайменше п'ять вибухів, що влучили в одному районі.

Про це повідомила поліція Харківської області.

Зазначається, що російські окупанти завдали ударів кількома ракетами по Новобаварському району міста. Одна з ракет влучила в житловий будинок. На місці працюють усі екстрені служби.

Фото: Національна поліція у Харківській області

"Унаслідок влучання ворожого боєприпасу в багатоповерховий житловий будинок загинули чоловік і жінка. Їхні особи встановлюються. Повністю знищено 4-й і 5-й поверхи одного з під'їздів. Постраждали 25 осіб, з них 12-річний хлопчик і дівчинка", — йдеться у звіті.

Повідомляється, що ще один боєприпас потрапив у землю на територію цивільного виробничого підприємства. Унаслідок обстрілу загинув охоронець 1959 року народження. Пошкоджено виробничі приміщення.

За словами очільника ГУНП у Харківській області Володимира Тимошка, ворог застосував тактику подвійних ударів, щоб завдати найбільшої шкоди. Під завалами можуть перебувати люди.

За даними ДСНС, від вибухів постраждали житлові будинки, надвірні забудови, транспортні засоби, приватні підприємства та об'єкти торгівлі. Виникло 5 осередків займання за різними адресами на загальній площі близько 1200 кв. метрів.

Очільник ОВА Олег Синєгубов зазначив, що ніч для Харкова була дуже складна. Крім влучення у житловий будинок, є ще одне влучання - у трьохповерхову адміністративну будівлю.

Фото: Олег Синєгубов

Нагадаємо, що у Харкові росіяни двічі влучили у щільну забудову: є потерпілі, а під завалами можуть бути ще люди.

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