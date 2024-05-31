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Росіяни вгатили ракетою у житловий будинок в Харкові: що відомо наразі (фото)

Росіяни вгатили ракетою у житловий будинок в Харкові: що відомо наразі (фото)

Наслідки нічної атаки в Харкові

Аварійно-рятувальні роботи на місці зруйнованого житлового будинку тривають.

Унаслідок нічного удару ЗС РФ по Харкову постраждали 25 осіб. Містяни чули щонайменше п'ять вибухів, що влучили в одному районі. 

Про це повідомила поліція Харківської області.

Зазначається, що російські окупанти завдали ударів кількома ракетами по Новобаварському району міста. Одна з ракет влучила в житловий будинок. На місці працюють усі екстрені служби.

© Національна поліція у Харківській області
Фото: Національна поліція у Харківській області

"Унаслідок влучання ворожого боєприпасу в багатоповерховий житловий будинок загинули чоловік і жінка. Їхні особи встановлюються. Повністю знищено 4-й і 5-й поверхи одного з під'їздів. Постраждали 25 осіб, з них 12-річний хлопчик і дівчинка", — йдеться у звіті.

Повідомляється, що ще один боєприпас потрапив у землю на територію цивільного виробничого підприємства. Унаслідок обстрілу загинув охоронець 1959 року народження. Пошкоджено виробничі приміщення.

За словами очільника ГУНП у Харківській області Володимира Тимошка, ворог застосував тактику подвійних ударів, щоб завдати найбільшої шкоди. Під завалами можуть перебувати люди. 

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За даними ДСНС, від вибухів постраждали житлові будинки, надвірні забудови, транспортні засоби, приватні підприємства та об'єкти торгівлі. Виникло 5 осередків займання за різними адресами на загальній площі близько 1200 кв. метрів.

Очільник ОВА Олег Синєгубов зазначив, що ніч для Харкова була дуже складна. Крім влучення у житловий будинок, є ще одне влучання - у трьохповерхову адміністративну будівлю.

© Олег Синєгубов
Фото: Олег Синєгубов

Нагадаємо, що у Харкові росіяни двічі влучили у щільну забудову: є потерпілі, а під завалами можуть бути ще люди

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