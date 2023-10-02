Росіяни вгатили з артилерії по Херсону: що відомо про поранених та руйнування (фото)

Внаслідок обстрілу Херсона пошкоджені будинки, господарські споруди, церква та інші цивільні об'єкти.

Російські війська обстріляли житлові квартали Херсона з артилерії в ніч проти 2 жовтня, внаслідок чого постраждала мама з двома доньками.

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура.

Наслідки обстрілу Херсона

За даними слідства, російські окупанти вкотре обстріляли з артилерії житлові квартали Херсона 1 жовтня близько 23:40. Внаслідок атаки загорівся приватний будинок.

Під час обстрілу 13-річна дівчинка зазнала поранення середньої важкості, а в її 12-річної сестри медики діагностували гостру реакцію на стрес. Мама дівчат отримала осколкові поранення. Постраждалі під час обстрілу перебували у своїй оселі.

Протягом цілої ночі та вранці 2 жовтня російські загарбники гатили по центральній частині Херсона. Внаслідок атаки пошкоджені будинки, господарські споруди, церква та інші цивільні об'єкти.

Наслідки обстрілу Херсона 2 жовтня / Фото: Херсонська обласна прокуратура

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у за фактом порушення законів та звичаїв війни.

"Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил рф", – йдеться в заяві прокуратури.

Наслідки обстрілу Херсона 2 жовтня / Фото: Херсонська обласна прокуратура

Нагадаємо, 1 жовтня російська армія скинула дві керовані авіабомби на житловий квартал Берислава на Херсонщині, завдавши руйнувань. Окрім того, внаслідок атаки по селу Тягинка загинув чоловік, а через обстріл села Веселе була поранена жінка.

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