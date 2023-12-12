Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Росіяни вгатили з артилерії по Куп’янську: які наслідки атаки (фото)

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
Дата публікації
Перегляди
384
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Росіяни вгатили з артилерії по Куп’янську: які наслідки атаки (фото)

Наслідки обстрілу Куп'янська 12 грудня / Фото: Департамент комунікації Нацполіції України

У житлових будинках зруйновані вікна.

Російські війська вранці 12 грудня обстріляли з артилерії Куп'янськ на Харківщині, вбивши одного чоловіка і ще одного поранивши.

Про це повідомили очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов та МВС України.

Внаслідок ворожого артилерійського обстрілу по Куп'янську загинув 73-річний мирний житель. Ще один місцевий 79-річний чоловік зазнав осколкових поранень і був доправлений до медичної установи.

Водночас російська атака зруйнувала вікна у житлових будинках та паркан.

На місці працюють правоохоронці. Поліцейські зафіксували воєнний злочин росіян.

Руйнування у Куп'янську внаслідок обстрілу 12 грудня / © Олег Синєгубов
Руйнування у Куп'янську внаслідок обстрілу 12 грудня / Фото: Олег Синєгубов
Руйнування у Куп'янську внаслідок обстрілу 12 грудня / © Олег Синєгубов
Руйнування у Куп'янську внаслідок обстрілу 12 грудня / Фото: Олег Синєгубов
Наслідки обстрілу Куп'янська 12 грудня / © Департамент комунікації Нацполіції України
Наслідки обстрілу Куп'янська 12 грудня / Фото: Департамент комунікації Нацполіції України
Наслідки обстрілу Куп'янська 12 грудня / © Департамент комунікації Нацполіції України
Наслідки обстрілу Куп'янська 12 грудня / Фото: Департамент комунікації Нацполіції України
Наслідки обстрілу Куп'янська 12 грудня / © Департамент комунікації Нацполіції України
Наслідки обстрілу Куп'янська 12 грудня / Фото: Департамент комунікації Нацполіції України

До слова, російські загарбники в ніч проти 12 грудня атакували Україну ударними безпілотниками. Ворог запустив загалом 15 дронів, дев’ять з яких були збиті силами ППО.

Читайте провідні новини дня:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
384
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація