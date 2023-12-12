Росіяни вгатили з артилерії по Куп’янську: які наслідки атаки (фото)

У житлових будинках зруйновані вікна.
Російські війська вранці 12 грудня обстріляли з артилерії Куп'янськ на Харківщині, вбивши одного чоловіка і ще одного поранивши.
Про це повідомили очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов та МВС України.
Внаслідок ворожого артилерійського обстрілу по Куп'янську загинув 73-річний мирний житель. Ще один місцевий 79-річний чоловік зазнав осколкових поранень і був доправлений до медичної установи.
Водночас російська атака зруйнувала вікна у житлових будинках та паркан.
На місці працюють правоохоронці. Поліцейські зафіксували воєнний злочин росіян.
До слова, російські загарбники в ніч проти 12 грудня атакували Україну ударними безпілотниками. Ворог запустив загалом 15 дронів, дев’ять з яких були збиті силами ППО.
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