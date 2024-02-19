Росіяни від самого ранку гатять по Херсону: лунають вибухи

Місцева влада звернулася до містян.
Сьогодні, 19 лютого, росіяни обстрілюють Херсон з тимчасово окупованого лівого берега. Вибухи лунають від самого ранку.
Про це повідомив очільник МВА Роман Мрочко.
"Херсон під ворожим вогнем! Кілька вибухів пролунали у прибережних зонах. Будьте обережні! Перейдіть до більш безпечних місць!" - написав він.
Нагадаємо, російська армія 5 лютого здійснила масований обстріл Херсона. Відомо про 4 загиблих і 1 пораненого.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Нові атаки окупантів на Херсон! Ворожі снаряди влучили у середмісті – є загиблі та поранені!
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