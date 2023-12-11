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Росіяни від самого ранку нещадно б'ють по Херсону: лунають вибухи

Росіяни від самого ранку нещадно б'ють по Херсону: лунають вибухи

Обстріл міста / Фото: Associated Press

Влада попередила містян про небезпеку.

Сьогодні, 11 грудня, ранок у Херсоні почався з обстрілів, які не вщухають.

Про це повідомив очільник МВА Роман Мрочко.

"У Херсоні лунають вибухи! Армія РФ вкотре за ранок атакує місто з тимчасово окупованого лівого берега. Будьте обережні! Не перебувайте на відкритому просторі!" - написав він.

Нагадаємо: 

Армія РФ упродовж 10 грудня 2023 року з мінометів, артилерії, реактивних систем залпового вогню, танків, дронів та авіації випустила по території Херсонської області 435 снарядів, по Херсону — 11.

Про це в Telegram повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
Загалом за добу військові РФ 84 рази обстріляли Херсонщину. Били по житлових кварталах населених пунктів області. Влучили у навчальний заклад та медичну установу у Херсоні.

Внаслідок російської збройної агресії поранення отримали двоє людей.

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