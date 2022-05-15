Росіяни видаляють з мапи світу населені пункти Луганщини: обстріляно "Азот", технікум, багатоповерхівки, є поранені (фото)

Росіяни завдали 11 артилерійських атак по Сєвєродонецьку - є влучання в "Азот", технікум, багатоповерхівки.

Минулої доби, 14 травня, 40% усіх атак росіян припали на Сєвєродонецьк Луганської області. Ще приблизно стільки ж - на Гірську та Попаснянську громади. Руйнувань дуже багато. У результаті цинічних атак росіян протягом доби поранення отримали 4 мирних людей.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Окупанти минулої доби зруйнували 11 багатоповерхівок у нових та старих районах міста, в декількох з них сталося займання квартир. Росіяни влучили в будівлю технікуму та продовжують нищити "Азот".

Зранку 14 травня після чергового прильоту полум'я охопило один із виробничих цехів "Азоту".

Зазнали поранень троє жителів Врубівки. У Новодружеську поранено жінку, зруйновано два будинки. Ще три - в Лисичанську, де ворог завдав авіаудару, два - в Рубіжному.

"Попаснянська та Гірська громади видаляються росіянами з мапи світу: стало відомо про дев'ять зруйнованих будинків в Комишувасі, чотири - в Тошківці, п'ять - в Золотому, два - в Троїцькому. У Комишувасі також є влучання в будівлі селищної ради та будинку культури. Є руйнування у Верхньокаменці, Оріховому, Катеринівці", - повідомив Гайдай.

На фронті Луганщини та Донеччини за учора відбито 12 атак ворога. Знищено: вісім танків, п'ять артилерійських систем, дев'ять одиниць бойової броньованої техніки, п'ять ворожих автомобілів.

Підрозділи ППО збили шість безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10" та один тактичний розвідувальний БпЛА "Елерон".

Нагадаємо, що найголовніші і найзапекліші бойові дії зосереджені в Луганській області.

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