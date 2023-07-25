Росіяни відчувають "снарядний голод": Гуменюк про ситуацію на лівобережжі Херсонщини

У армії РФ значні проблеми з ресурсами на лівобережжі Херсонщини, зокрема окупанти відчувають "снарядний голод".

Про це заявила керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телеканалу "Еспресо".

Гуменюк розповідає, що ЗСУ продовжують тримати під вогневим контролем усі логістичні маршрути ворога .

"Росіяни зазнають суттєвого "снарядного голоду" на лівобережжі. Вже немає місця, звідки ворогові підтягнути ресурси. Вогневий контроль над логістичними маршрутами – це теж суттєва перешкода для того, щоб швиденько підтягнути для себе втрачені боєприпаси", – сказала Гуменюк.

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За її словами, робота минулого тижня українських захисників показала результати. В результаті було знищено п'ять складів із боєприпасами. Тепер ворог став менше використовувати великокаліберну артилерію.

"Через це ворог справді зараз відчуває нестачу снарядів. Ми бачимо, що окупанти стали рідше використовувати великокаліберну артилерію. Вони зараз намагаються перекривати це мінометним вогнем і РСЗВ. За минулу ніч ми знищили ще одну великокаліберну ворожу гармату - два диверсійні човни з групами", - резюмувала Гуменюк.

Зазначимо, що тим часом на Херсонщині ворог потужно застосовує авіацію з керованими авіаційними бомбами, тому знищення їхніх систем ППО – це один з елементів послаблення ворожої авіації. Сили оборони знищили шість ворожих систем протиповітряної оборони.

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