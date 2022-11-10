Росіяни відходять з правого берега Херсонщини, але підрозділи ще залишаються там – ОК "Південь"

Українські захисники знають про підступність ворога, тому готові до будь-якого розвитку подій.

Росіяни частково відводять свої війська в Херсонській області, проте на правому березі ще залишаються ворожі підрозділи, тож ЗСУ готові до будь-яких підступних дій окупантів.

Про це керівниця Об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк повідомила в ефірі телемарафону ввечері 10 листопада.

"Ми ретельно спостерігаємо за тим, що відбувається в стані ворога на Херсонщині, як вони змінюють свої позиції, для чого і до чого готуються. Можемо констатувати, що вони частково відводять свої озброєння та техніку, дійсно на лівому березі облаштовують рубежі оборони. Але і на правому березі вони ще є: і підрозділи, і рубежі оборони, і наявність зброї і техніки", – розповіла Гуменюк.

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Вона також прокоментувала можливий обманний маневр російських військ. Так, за словами представниці Сил оборони півдня, захисники знають про підступність ворога, тому готові до будь-якого розвитку подій.

Гуменюк також розповіла, що ЗСУ готові до того, що окупанти перед відходом могли замінувати території на Херсонщині.

"У нас є потужний зв’язок із силами спротиву, які працюють на тимчасово окупованій території. Тому ретельно збираємо інформацію про ті об’єкти і ділянки місцевості, які можуть бути під подібною загрозою. Намагаємось захистити життя наших підрозділів і всіх мирних жителів", – розповіла представниця Сил оборони.

Ситуація на Херсонщині

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу 9 листопада показово наказав вивести війська окупантів із правобережжя Дніпра на Херсонщині.

Ввечері того ж дня радник Офісу президента України Олексій Арестович повідомив, що загарбники справді відходять по всьому периметру на правому березі Херсонщини, проте ступінь цього відходу ще вивчається.

Водночас президент Володимир Зеленський скептично ставиться до заяв країни-агресорки про "відхід" із правого берега і припускає, що це насправді може бути стратегічним кроком для перегрупування сил.

У США повідомили, що фіксують ознаки втечі окупантів з Херсона, і цей процес може тривати від кількох днів до тижнів.

Зауважимо, що 10 листопада почала надходити інформація про звільнення від ворога низки населених пунктів Херсонщини.

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