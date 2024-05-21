Росіяни відмовилися передати останки воїнів ЗСУ — Координаційний штаб

Російські окупанти цинічно блокують обміни полоненими та відмовляються повертати до України тіла загиблих захисників.

Про це повідомив керівник Секретаріату Координаційного штабу Богдан Охріменко, передає Zn.ua.

За його словами, росіяни вкотре ігнорують заклики про репатріацію тіл загиблих оборонців. Як приклад, він навів відмову Росії 15 травня передати останки воїнів ЗСУ.

Охріменко закликав Росію забрати тіла своїх військових, а натомість повернути тіла наших захисників, аби передати їх родичам для гідного поховання.

Раніше у Головному управлінні розвідки відреагували на ініціативу Папи Римського Франциска щодо обміну всіх російських полонених на всіх українських. Так, голова української розвідки Кирило Буданов повністю підтримав це. Водночас зазначив, що залишилася "одна маленька справа: переконати Росію".

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