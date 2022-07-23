Росіяни відмовляються підписувати контракти з Міноборони РФ – військова розвідка

За словами Скібіцького, люди в РФ розуміють, що, підписавши контракт, вони одразу будуть направлені в Україну для ведення бойових дій.

Громадяни Росії відмовляються підписувати контракти з Міністерством оборони РФ.

Про це в інтерв’ю "Крим.Реалії" повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький.

"Якщо перші місяці той же самий БАРС – "бойовий армійський склад цієї країни", як вони називають, доволі активно залучався і ми знаємо, як йшли і йдуть формування цих батальйонів – то зараз ми знаємо, вже є ознаки того, що громадяни Росії відмовляються підписувати контракти. Ті, які перебувають в БАРСі, (відмовляються) підписувати контракти на проходження служби, тому що вони розуміють – вони одразу будуть направлені до нас, на нашу територію для ведення бойових дій", – пояснив він.

На питання, де в Росії найбільше відмовляються від підписання контрактів, Скібіцький зазначив, що це передусім залежить від того, в яких підрозділах найбільші втрати.

"Просто люди не хочуть продовжувати контракт і його розривають. Тому що юридично війни немає, є спеціальна операція, яка дозволяє по поверненню в свій підрозділ не продовжувати контракт. І тут юристи, як то кажуть, їм навпаки підказують, як це правильно зробити. Тому що, якщо б була війна, це була б зовсім інша відповідальність за невиконання наказу", – зазначив представник ГУР.

Водночас, за даними Генштабу ЗСУ, у підрозділах російських окупаційних військ все частіше фіксуються випадки дезертирства та відкритої непокори командуванню.

Нагадаємо, в РФ масово звільняються "короткострокові" контрактники.

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