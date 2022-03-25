Росіяни відмовляються їхати на війну до України: починають доходити чутки про величезні втрати військ РФ

Росіяни відмовляються їхати на війну до України: починають доходити чутки про величезні втрати військ РФ

Росіяни на багатьох ділянках перейшли до оборони.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів про низький морально-вольовий стан військ РФ. Росіяни відмовляються їхати до України через інформацію про величезні втрати.

Про це Арестович розповів у своєму відеозверненні 25 березня.

"Генеральний штаб Міністерства оборони і розвідувальне співтовариство України відмічає вкрай низький морально-вольовий стан російських військ, які на багатьох ділянках перейшли до оборони, а найголовніше погані резерви, які погано збираються на території України, тому що багато військовослужбовців відмовляються просто їхати у відрядження в Україну", — каже радник голови ОП.

За словами Арестовича, причин для відмови росіян воювати в Україні є декілька. Це, зокрема, і вичезні втрати, які вони тут несуть і чутки, а можливо вже точні відомості досягли території Росії, про повністю розбиті бригади російських диверсантів.

"Зокрема, батальйонно-тактична група "Двохсотий" (невдала назва) окремої мото-стрілкової бригади, яка брала участь у "спеціальній військовій операції" на території України понесла значних втрат — з 648 військовослужбовців, які були відправлені для ведення бойових дій, загинуло 645. Залишилося лише три, два з них поранені", — розповів Арестович.

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