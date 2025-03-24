Росіяни відновили атаки під Покровськом після короткої паузи – ОСУВ "Хортиця"

За його словами, на початку березня інтенсивність бойових дій на цьому напрямку суттєво зменшилася, але згодом знову зросла.

Поблизу Покровська на Донеччині російські війська після приблизно 10-денної перерви знову активізували спроби покращити своє тактичне положення.

Про це повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі телемарафону, передає Укрінформ.

За його словами, на початку березня інтенсивність бойових дій на цьому напрямку суттєво зменшилася, але згодом знову зросла.

"Кількість бойових зіткнень на цьому напрямку знову пішла вгору", — зазначив речник, додавши, що це свідчить про часткове відновлення сил противника.

Водночас, як зазначає Трегубов, масштаби атак не досягають рівня лютого, оскільки "і їх менше, і техніки у них менше". За словами українських військових, які тримають оборону в районах Покровська та Мирнограда, чисельність ворога дійсно зменшилася.

Речник також підкреслив, що російські війська не залишають цей напрямок, оскільки він залишається частиною їхніх стратегічних планів щодо контролю над частиною Донецької області.

Раніше військовий оглядач сказав, де ще невдовзі можуть активізуватися росіяни. Армія РФ намагатиметься просуватися на Костянтинівку. Це потрібно, щоб відкрити ворота на Слов'яно-Краматорську агломерацію.