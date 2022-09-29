"Росіяни відправили на підкріплення до Лимана сім танків, а доїхали п'ять": Жданов про першу хвилю мобілізованих

У напрямку міста Лиман 26 вересня противник висунув групу у складі 7 танків посилення лиманської угруповання. Двоє з них потрапили до ДТП під час маршу.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов.

"Це говорить про те, що механіки-водії "нульові". Вони, мабуть, не впоралися з керуванням. Крім того, екіпажі також не пройшли відповідної підготовки. Навички ведення вогню для танкістів дуже важливі. Ось чому я казав, що першою хвилею мобілізованих будуть смертники. Їх просто кинуть у топку війни", - зазначив Жданов.

Нагадаємо, політичний експерт, журналіст та доброволець ЗСУ Кирило Сазонов повідомив про те, що Білорусь готується прийняти велику кількість російського особового складу і техніки. Усе тому, що президент РФ Володимир Путін планує вдарити по двох напрямках логістики в Україні. Йдеться про Київ та Волинь.

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