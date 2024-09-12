Росіяни відрізають Покровськ на Донеччині: що відбувається у місті

Російська армія відрізає Покровськ Донецької області. Окупанти зруйнували Дмитрівський міст та перебили водопостачання до міста. Ситуація складна.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

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"Внаслідок бойових дій зупинена робота модульної фільтрувальної станції, завдяки якій останнім часом Покровськ отримував воду. Відновити її роботу наразі неможливо. Працюємо над вирішенням цієї проблеми. Зокрема, вже зараз у Покровській громаді коштом місцевого бюджету пробурено 75 свердловин загального користування, коштом ОСББ - 250 свердловин біля багатоповерхівок", - написав посадовець.

Він наголосив, що у громаді організовано підвезення питної води і встановлено 8 установок зворотнього осмосу, з яких люди можуть набирати воду безкоштовно. У Родинському водопостачання триває.

"Ситуація складна і найближчим часом кращою не стане. Тому я вкотре закликаю: евакуюйтесь!", - підкреслив Філашкін.

Нагадаємо, аналітики ISW, противник просунувся на Покровському напрямку і міг захопити два села.

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