Росіяни відрубали голову українському військовому: встановлено особу загиблого

Поліція має з’ясувати обставини події, встановити місце перебування тіла та інші важливі деталі.
Працівники Управління уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин встановили особу українського військового, чиї зображення із відсіченою головою публікують ворожі ресурси.
Про це повідомив уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов.
У Мережі поширюються фото з ворожих інформаційних ресурсів, на яких зафіксовано зображення з відсіченою головою українського військовослужбовця.
"Завдяки проведеним заходам працівникам Управління (Секретаріату Уповноваженого) попередньо вдалося встановити особу загиблого. Національну поліцію України вже поінформовано для встановлення контакту з рідними військового та проведення необхідних слідчих дій з метою з’ясування обставин події, встановлення місцезнаходження тіла та інших важливих деталей", – йдеться у повідомленні Добросердова.
Офісу генерального прокурора України повідомлено про чергове грубе порушення Росією норм міжнародного гуманітарного права.
Уповноважений з питань зниклих безвісти закликав утриматися від поширення неперевірених даних та довіряти лише офіційним джерелам інформації.
До слова, наприкінці січня стало відомо, що російські окупанти вкотре розстріляли шістьох українських військовополонених.
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