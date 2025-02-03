Росіяни відрубали голову українському військовому: встановлено особу загиблого

Поліція має з’ясувати обставини події, встановити місце перебування тіла та інші важливі деталі.

Працівники Управління уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин встановили особу українського військового, чиї зображення із відсіченою головою публікують ворожі ресурси.

Про це повідомив уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов.

У Мережі поширюються фото з ворожих інформаційних ресурсів, на яких зафіксовано зображення з відсіченою головою українського військовослужбовця.

"Завдяки проведеним заходам працівникам Управління (Секретаріату Уповноваженого) попередньо вдалося встановити особу загиблого. Національну поліцію України вже поінформовано для встановлення контакту з рідними військового та проведення необхідних слідчих дій з метою з’ясування обставин події, встановлення місцезнаходження тіла та інших важливих деталей", – йдеться у повідомленні Добросердова.

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Офісу генерального прокурора України повідомлено про чергове грубе порушення Росією норм міжнародного гуманітарного права.

Уповноважений з питань зниклих безвісти закликав утриматися від поширення неперевірених даних та довіряти лише офіційним джерелам інформації.

До слова, наприкінці січня стало відомо, що російські окупанти вкотре розстріляли шістьох українських військовополонених.