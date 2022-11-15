Росіяни відступили з Херсона: куди і чому окупанти перенесли свій штаб

Росіяни з Херсона перекинули своє командування до Генічеська.

Росія після відступу з Херсона, який після 8 місяців російської окупації звільнили українські сили 11 листопада, передислоковує свої загарбницькі підрозділи в район портового міста Генічеська, бо воно нині перебуває поза зоною досяжності української артилерії.

Про це 15 листопада повідомляє Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

У розвідці нагадали, що російські окупаційні війська до 12 листопада повинні були завершили відхід з території на захід від Дніпра.

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"Залишивши місто Херсон, Росія зробила портове місто Генічеськ на Азовському морі "тимчасовою столицею" окупованого регіону. Вибір цього району як командного вузла натякає на пріоритети та занепокоєння російських командувачів, які консолідують свою оборону на півдні України", - йдеться в повідомленні.

У Британії пояснюють, що Генічеськ окупанти обрали, бо в українському місті є можливості для координації дій проти потенційного українського наступу як із Херсона на заході, так і через Мелітополь на північний схід.

Крім того, вказується, що Генічеськ недалеко від незаконно окупованого Криму, тож росіяни сподіваються оперативно переправляти підкріплення з українського півострова.

"Насамперед він перебуває поза зоною дії українських артилерійських систем, які завдали значних ушкоджень російським польовим командним пунктам", - додають у розвідці.

Звільнення Херсонщини

Херсон звільнили українські сили 11.11.2022 року. Місто перебувало в російській окупації від 2 березня. Херсон був єдиним обласним центром, який Росії вдалося окупувати під час повномасштабного вторгнення. Окрім Херсона, звільнено також низка інших населених пунктів області.

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14 листопада Херсон відвідав президент Володимир Зеленський і взяв участь у церемонії підняття прапора України.

Станом на 14 листопада у Херсоні вже відновили роботу мобільні оператори "Київстар" та Vodafonе.

Тривають роботи над поверненням електропостачання до міста. Очікується, що перші міста і села отримають світло вже цього тижня.

Тим часом у Херсоні затримали двох колаборантів і прив'язали їх до ліхтарних стовпів за допомогу путінським військам під час широкомасштабного вторгнення Росії в Україну .

СБУ також вже затримала у Херсоні російського військовослужбовця, який був перевдягнений у цивільну форму і намагався вдавати місцевого мешканця.

Своєю чергою, українська влада закликає громадян задля безпеки не поспішати з поверненням на щойно деокуповані території, адже спершу фахівці повинні оглянути всю територію.

Аналітики американського Інституту вивчення війни вважають, що після відступу з Херсона російських військ Міністерство оборони РФ посилило пропаганду про нібито "територію Росії" в Донецькій області, ймовірно, щоб підкреслити, що російські війська активізуються саме на цьому напрямку.

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