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Росіяни відводять частину військ з Каховки закликають колаборантів тікати до Криму - Генштаб

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
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Росіяни відводять частину військ з Каховки закликають колаборантів тікати до Криму - Генштаб

Фото: Державне бюро розслідувань

Ворог планує залишити місто до кінця 2022-го.

Військовослужбовці агресорки Росії поширюють інформацію, що окупанти вже до кінця цього року планують залишити Каховку в тимчасово захопленій Херсонські області.

Про це повідомили у ранковому зведенні Генштабу 17 грудня.

Саме тому окупанти пропонують переїзд до анексованого РФ Криму лояльним до ворожих військ місцевим жителям.

У Генштабі наголошують, що росіяни здійснюють передислокацію окремих підрозділів та відводить частину своїх військ з Каховки та Нової Каховки Херсонської області в район населеного пункту Нижні Сірогози. 

Як повідомлялося, російські вояки на тимчасво захопленій Херсонщині заходилися звільняти українські магазини від товару і обладнання. Так, з Нової Каховки російські загарбники вивозять весь товар та обладнання, включно з морозильними камерамии та касовими апаратами.

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Дата публікації
Перегляди
371
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