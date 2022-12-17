Росіяни відводять частину військ з Каховки закликають колаборантів тікати до Криму - Генштаб

Ворог планує залишити місто до кінця 2022-го.
Військовослужбовці агресорки Росії поширюють інформацію, що окупанти вже до кінця цього року планують залишити Каховку в тимчасово захопленій Херсонські області.
Про це повідомили у ранковому зведенні Генштабу 17 грудня.
Саме тому окупанти пропонують переїзд до анексованого РФ Криму лояльним до ворожих військ місцевим жителям.
У Генштабі наголошують, що росіяни здійснюють передислокацію окремих підрозділів та відводить частину своїх військ з Каховки та Нової Каховки Херсонської області в район населеного пункту Нижні Сірогози.
Як повідомлялося, російські вояки на тимчасво захопленій Херсонщині заходилися звільняти українські магазини від товару і обладнання. Так, з Нової Каховки російські загарбники вивозять весь товар та обладнання, включно з морозильними камерамии та касовими апаратами.
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