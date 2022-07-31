Росіяни відводять особовий склад з деяких населених пунктів Запорізької області - ГУР

Окупанти країни-агресорки Росії відводять особовий склад з території селищ Верхній Токмак і Чернігівка, що у Запорізькій області.

Справа у тому, що у ніч проти 29 липня Збройні сили України завдали ударів по місцерозташуванню сил окупантів поблизу цих селищ. Після цього російські війська відвели особовий склад та техніку на інші позиції.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

Зазначається, що після українського удару близько 40 поранених доставили в госпіталь міста Пологи.

З Чернігівки ворож підрозділи виведено практично в повному складі. Наразі поблизу залишилося лише кілька блок-постів та не більше сотні військових РФ. Решта окупантів разом з технікою розподілено по містах Токмак та Бердянськ.

У ГУР наголошують, що під час виходу з населених пунктів росіяни намагаються створити враження про планову ротацію. Насправді ж, окупанти мають намір повністю залишити селище і розпочали мінування під’їзних доріг.

Як повідомлялося, російський обстріл колонії №120 в окупованій Оленівці Донецької області, де загинули "азовці", не випадковий. Військовий експерт Дмитро Снєгирьов каже, що вбивство українських військових в Оленівці - це інформаційно-психологічна операція. Саме тому це не випадковий вибір подібного об'єкта обстрілу для держави-терористки Російської Федерації.

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