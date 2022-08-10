Росіяни вигадали чергову брехню: розповідають про "поділ" України і "польський злотий" на заході

Російські окупанти на тимчасово захоплених територіях України розповідають місцевим, що "їхня держава вже не та".

Загарбники та колаборанти вигадали фейк про те, що нібито на заході України вже запровадили польський злотий.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Російські окупанти та колаборанти намагаються переконати жителів тимчасово захоплених територій у тому, що Україну вже "поділили". Для цього вони придумали брехню, мовляв у західних регіонах запроваджується польський злотий, а цінних у магазинах уже вказують у двох валютах - гривні та злотому.

"Керівництво великих підприємств Мелітополя отримало вказівку проводити збори та бесіди з персоналом, на яких доводити наступну інформацію: "Україну вже поділили. На території західних областей ввели в обіг польські злоті, в більшості магазинів подвійні цінники. Від росії немає куди тікати. Україна не та, якою була", - повідомляє ГУР.

Українська розвідка наголошує, що це робиться для того, що жителі окупованих регіонів були у відчаї та активніше співпрацювали із загарбниками.

Нагадаємо, польський прем’єр Матеуш Моравецький підтвердив, що шляхи Польщі і Угорщини розійшлися через скандальні заяви очільника угорського уряду Віктора Орбана.

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