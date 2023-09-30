Росіяни вигадали новий спосіб примусової паспортизації на ТОТ

На тимчасово окупованих територіях України росіяни припиняють надання медичних послуг для жителів, які не отримали російський паспорт.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Від 2024 року росіяни планують заборонити обслуговування у лікарнях, крім екстреної допомоги, мешканцям тимчасово окупованих територій, які не мають медстрахування, як іноземці. Але отримати таке страхування можливо тільки після того, як мешканець ТОТ отримає паспорт громадянина Росії.

"Отримати поліс у РФ можна лише за наявності червоної макулатури. Такі істеричні дії росіян підтверджують, що населення на тимчасово окупованій території чинить спротив, та не бажає отримувати російські паспорти", - повідомляє Центр.

Нагадаємо, росіяни активізували паспортизацію в окупації перед так званими виборами.

Також повідомлялося, що окупанти не допустили до занять старшокласників без паспорта.

Раніше стало відомо, що окупанти не виплачують допомогу одиноким матерям, якщо ті не мають паспорта Росії.

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