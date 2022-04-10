Росіяни вигадують "військові подвиги" заради грошей: СБУ перехопила розмову окупанта (аудіо)

Фейки та брехня стали національною ідеєю в Росії.

Російські окупанти брешуть своєму керівництву про "військові подвиги" в Україні, щоб отримати додаткові виплати.

Про це повідомляє СБУ, яка перехопила розмову російського вбивці з дружиною.

Російський окупант розповідає, що його командир подав документи керівництву про те, що він нібито підбив танк. Проте загарбник зізнається, що нічого подібного він не робив, але тепер йому заплатять 100 тис. рублів.

"Таке враження, що суцільні фейки та брехня – національна ідея росіян. Вони обманюють весь світ, коли говорять, що прийшли до нас для "денацифікації". Дурять своє населення, коли розказують про відсутність втрат і "успішність" операції. І як показують ці перехоплення, вони дурять самі себе. Військові військових", - повідомляє СБУ.

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