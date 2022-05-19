Росіяни вигадують все нові способи уникнути смерті в Укаїні: калічаться і подають до суду

Насипати у бак танка піску, чи прострелити українським патроном ногу, або може простіше - подати до суду, такі лайф-хаки у росіян, щоб утекти з війни

Окупанти псують власну техніку, пишуть рапорти на відмову і навіть подають до суду. Російські солдати масово відмовляються воювати в Україні, йдеться в ТСН.

Журналісти зателефонували на гарячу лінію комітету солдатських матерів Росії, щоб запитати: чи можна забрати солдата з війни, якщо він не хоче більше воювати? Та здивування було лише від першої фрази, адже відповіли з гарячої лінії самого міністерства оборони країни. На запитання про повернення з війни умовного брата в міністерстві відповіли чітко. «Вони періодично виходитимуть на територію РФ для відпочинку. Додому вони навряд чи поїдуть. Вони відпочиватимуть у Ростовській чи Білгородській області. Це дезертирство називається. Це кримінальне діяння»,- відповіли в телефонній розмові.

Цим словом нині лякають усіх російських солдат, які не хочуть воювати. Діючи на випередження, дехто з російських солдатів самостійно робить із себе вантаж 300. «Ти знаєш, що ми хотіли зробити? Я тобі так таємно скажу. Ми хотіли патрони знайти 7.62 українські і ноги один одному прострілити, повернутися в госпіталь сюди в Будьоновськ, так пацани робили. Ми хотіли ноги один одному прострілити... Дай Боже дожити до цього», - кажуть в перехопленням росіяни.

Інші йдуть ва-банк і просто відмовляються йти на передову. «Якщо одразу росіяни заводили кримінальні справи стосовно таких людей, то зараз нічого такого не відбувається, бо вони зрозуміли, що кримінальних справ доведеться зробити таку масу, що це не вдасться сховати і це випливе в будь -якому випадку, і вони припинили заводити кримінальні справи, просто розриваєш контракт і все», - розповідає блогер Володимир Золкін.

Це чи не наймасовіший виїзд добровольців на війну з Осетії, вирушали цілими автобусами. Невдовзі - у регіоні масові траурні процесії. І понад 300 дизертирів - осетин, які обрали лишитися живими. «Чим більше нових могил з'являється на російських цвинтарях, тим менше бажання в інших бійців поповнювати їхню кількість собою, тому бажання не велике», - каже російський адвокат Михайло Беньяш.

Він перший з російських адвокатів взявся відстоювати право солдат не воювати - Михайло Бєньяш нині захищає у суді ОМОНовців, які відмовилися їхати до України і їх за це звільнили. «Спеціальна військова операція не прописана у законі у нас. Такого терміну немає. В контракті брати в ній участь немає в контракті, у нас є обов'язок брати участь у збройних конфліктах, ось і в законі перекрученому законодавстві це не є збройним конфліктом», - пояснює адвокат.

Нині у російських судах більше 100 справ - про поновлення на посаді, а кількість відмов пішла на тисячі. «Якщо верховний орк оголосить загальну мобілізацію, або війну, я думаю, відмов стане десятки тисяч, бо одна справа верещати на мітингах, стрибати із буквочками, а друга справа - піти воювати і вони до цього не готові, вони насправді не знають навіщо це їм, у них немає мотивації», - переконаний Золкін.

Контрактників, у яких закінчився термін в міністерстві оборони РФ дозволяють забирати із війни. Та в останній час телефон їхній зник із сайту і тепер там новий - вже комітету солдатских матерів Росії.

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