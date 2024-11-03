Росіяни виходять у море, побоюючись повторення власного "Перл-Гарбора" — Плетенчук

Вони також можуть виконувати тренування з розосередження корабельного складу

Російські військові кораблі, дислоковані в порту Новоросійська, періодично здійснюють масові виходи в море. Такі маневри можуть бути спричинені побоюваннями щодо можливих атак на базу, що нагадують "міні-Перл-Гарбор".

Про це повідомив речник Військово-Морських Сил України Дмитро Плетенчук в ефірі "Єдині новини".

Речник зазначив, що другою можливою причиною таких маневрів можуть бути військові тренування.

"Вони можуть так само можуть виконувати тренування з розосередження корабельного складу у разі учбової тривоги і покидати пункт базування. Але це єдині дві причини, з яких вони виходять з Новоросійська", – зазначив Дмитро Плетенчук.

Також читайте Слабкість російського флоту підтверджують бойові дії в Україні: Плетенчук порівняв морську потужність РФ і НАТО

Напад на Перл-Гарбор або Гавайська морська операція — раптовий напад японської палубної авіації на американські військово-морську та повітряну бази, розташовані в околицях Перл-Гарбор на острові Оаху, Гавайські острови. Напад був здійснений рано-вранці 7 грудня 1941 року за місцевим часом.

Внаслідок нападу було знищено десятки американських кораблів та понад дві тисячі людей.

Нагадаємо, в акваторії Чорного і Середземного моря зараз на бойовому чергуванні перебувають по одному кораблю військово-морського флоту РФ, які є носіями крилатих ракет типу "Калібр".