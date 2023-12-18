Росіяни виконують політичне завдання: ГУР про активність окупантів біля Авдіївки

Москва прагне показати суспільству хоч якісь перемоги у війні.

Російська армія на Авдіївському напрямку намагається виконати політичне завдання. Саме тому загострення бойових дій на цій ділянці фронту пов'язане з президентськими виборами в Росії в березні 2024 року.

Про це в ефірі телемарафону заявив представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов.

"Для російської пропаганди ці імітаційні вибори мають велике значення", - наголосив він.

За словами представника розвідки, біля Авдіївки окупанти намагаються виконати політичні завдання, незважаючи на великі втрати. Юсов вважає, що диктатору РФ Володимиру Путіну потрібно показувати здобутки. Втім, наразі похизуватися нічим.

"Проте Путін не шкодує російських окупантів і продовжує ставити завдання методами "жуковщини" та "сталінщини", - додав Юсов.

Нагадаємо, росЗМІ повідомили, що окупанти отримали новий термін взяття міста Авдіївка. Зазначається, що захопити місто до 1 грудня загарбникам не вдалося, тому тепер вони отримали наказ від диктатора Володимира Путіна окупувати місто до Нового року.

Тим часом начальник Авдіївської МВА Віталій Барабаш наголошує, що ворог щоразу зсуває терміни окупації міста. Втім, загарбникам не вдасться захопити Авдіївку.

Читайте також: