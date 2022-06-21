Росіяни викопують тіла загиблих мешканців: яка ситуація в Маріуполі 21 червня

У Маріуполі російські окупанти почали ексгумацію померлих. Вони викопують трупи, вантажать і звозять до "моргу на Метро". Місцевим мешканцям доводиться шукати загиблих родичів на "кладовищі непохованих тіл".

ТСН.ua зібрав усе, що відбувалося в Маріуполі за минулу добу, 20 червня.

У Маріуполі росіяни почали повільну ексгумацію померлих

Росіяни в Маріуполі почали викопувати трупи, вантажити на трактори і звозить їх до “моргу на Метро”. Реєстрація ведеться виключно за участі близьких. Окупанти здійснюють ексгумацію загиблих цивільних.

Мешканка Маріуполя розповіла, як окупанти змусили шукати тіло свекрухи на "кладовищі непохованих тіл"

У Маріуполі, який російські окупанти зрівняли із землею, розмістили морг просто у центрі міста біля ТЦ. Одна з жінок на ім'я Ольга розповіла, як посеред вулиці шукала там свою свекруху. За її словами, після того, як окупанти встановили контроль над містом, до їхнього будинку приходили росіяни. Вони забрали останки жінки і сказали родичам, що ті зможуть прийти до моргу, забрати рештки та поховати її.

Коли Ольга прийшла до моргу, з'ясувалося, що до бази померлу свекруху не внесли. Її залишків немає. І ховати родині немає кого. Жінці довелося на власні очі побачити це "кладовище непохованих тіл", шукаючи тіло родички.

"Жодних холодильників там немає. Тіла звозять і складають просто на вулиці, на асфальті, під сонцем. Усі тіла вже розкладаються. Люди, працівники моргу, вже нечутливі до цього. Важко сказати, скільки тіл лежить там, їх — сотні", - каже вона.

"Вони живі, але невідомі умови їхнього утримання" - Єрмак про полонених захисників "Азовсталі"

Захоплені в полон росіянами мужні захисники "Азовсталі", які боронили Маріуполь від російських окупантів, живі. У яких умовах росіяни утримують українських захисників "Азову" невідомо. Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Бєдняков показав, як в окупованому Маріуполі місцевим видають гуманітарку: "Як собакам"

Український телеведучий Андрій Бєдняков показав, як російські військові знущаються з маріупольців, які залишилися жити в окупованому місті. Зокрема, знаменитість у показав, як окупанти у Маріуполі видають місцевим гуманітарку.

"Своїх не кидаємо". Своїм привезли "свою" гуманітарку. Щоправда, як собакам… Ну нічого. Ми ж "своїх не кидаємо", - зазначив Бєдняков.

Нагадаємо, українська парамедикиня і волонтерка Юлія Паєвська з позивним "Тайра", яка потрапила до полону російських військ у Маріуполі ще в березні і була звільнена, розповіла про пережите.

Окупанти перетворили один з найдавніших університетів Маріуполя на руїни

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