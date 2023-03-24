Росіяни використали для ракетних ударів авіацію: у ЗСУ пояснили чому

Напередні, 23 березня, під час ракетної атаки на Одещину росіяни використали авіацію з Чорного моря. Ворог намагається заплутати сили протиповітряної оборони України.

Про це повідомила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Зокрема, зараз вони використовують тактичну авіацію і ракети Х-59, які є керованими, намагаючись заплутати нашу ППО. Вони знову мають нульовий результат, а ми 100-відсотковий: дві ракети було випущено, дві ракети наздогнала наша ППО", - наголосила Гуменюк.

З її слів, вчорашня ракетна атака РФ була передбачувана, адже військові раніше попереджали про такі ймовірні точкові удари.

Ракетна атака росіян по Одещині

Увечері 23 березня та вночі проти 24 березня російські війська атакували три області України. Окупанти використали керовані авіаційні бомби, ракети та безпілотники Shahed. Зокрема, по Одещині ворог вдарив ракетами.

Росія атакувала Одеську область ракетами Х-59. Усі повітряні цілі вдалось збити. Місцеві жителі під час тривоги, шо розпочалась о 21:08, повідомили, що чули звуки, схожі на вибухи.

Читайте також:

Серед загиблих - дитина: подробиці удару "Шахедами" по ліцею на Київщині