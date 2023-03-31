"Росіяни використали майже всі резерви на Авдіївському напрямку" - Сили оборони

Окупанти на Авдіївському напрямку зменшили кількість бойових дій. Все через те, що ворог використав майже всі резерви на Авдіївському напрямку.

Про це розповів речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський в ефірі "Еспресо".

За його словами, тепер противник потребує дуже великих поповнень живої сили.

"Чому зменшилась кількість наступальних дій і чому немає техніки? Наступальні дії зменшились через втрати - ворог використав майже всі свої резерви, які мав. Зараз росіяни потребують дуже великих поповнень живої сили. Саме через це кількість наступів зменшилась на Авдіївському напрямку. Але ворог постійно перекидує сили з Криму та Мелітополя та поповнюють підрозділи", - пояснив речник.

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Тим часом епіцентром боїв залишається Бахмут, де бої тривають у місті та на околицях.

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