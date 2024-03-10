Росіяни використали нові авіаційні бомби: у ЗСУ розповіли деталі

Бомби уражають житлові будинки та цивільних людей.
Російські окупанти проти ночі 10 березня обстріляли Мирноград в Покровському районі Донецької області, використавши нові авіаційні бомби. Йдеться про покращену авіабомбу.
Про це розповів спікер оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" - офіцер Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону.
Він пояснив, що йдеться про новий етап розвитку російських керованих авіаційних бомб і нові, ймовірно, є баражуючими.
"Початкова інформація була, що це ворог застосував ЗРК С-300, однак за уточненою інформацією, яка надійшла від Національної поліції, у цьому обстрілі росіяни застосували три плануючі авіабомби УМПБ Д-30СН", - повідомив Лиховій.
Бомби уражають житлові будинки та цивільних людей.
"Це покращена авіабомба, яка вже приходить на заміну оцим класичним старим ФАБам, перетворених у КАБи. Вони мають додаткові функції планування і додаткові силові установки. Тому, на жаль, нам потрібно готуватися до нових викликів і нових задач ППО в боротьбі з цими покращеними авіабомбами", - наголосив Лиховій.
Атака на Донеччині - що відомо
10 березня 2024 року близько 03:00 російські окупаційні війська вдарили по Мирнограду. Поцілили по житловому мікрорайону міста.
Внаслідок ворожого обстрілу поранень зазнали 11 людей - 16-річний хлопець, п’ятеро жінок та стільки ж чоловіків віком від 34 до 95 років.
"Усім постраждалим надали невідкладну медичну допомогу. У них діагностовано мінно-вибухові травми, різані рани, множинні садна, закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку", - мовиться у повідомленні.
Внаслідок обстрілу пошкоджено щонайменше 17 багатоповерхових будинків та 27 автомобілів.