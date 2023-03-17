Росіяни використовують хитрощі під час атак ракетами і дронами: у Повітряних силах розповіли які

Речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, що під час планування масованих ракетних ударів та атак безпілотниками в Україні агресорка Росія використовує деякі хитрощі. Москва враховує всі розвіддані. Особливо ті, що стосуються космічної розвідки та агентури.

Про це Ігнат розповів в інтерв'ю 24 каналу

"І плюс люди, які можуть фотографіями допомагати ворогу. Крім того, аеророзвідка теж ведеться, щоб виявити позиції. Той самий А-50 злітає, коли працює наша ППО, він бачить приблизні місця пусків. Кожен раз вони різні, але вони складають певний алгоритм", - наголосив він.

За словами представника Повітряних сил, ЗСУ відомо про цю схему. Втім, окупанти це також враховують під час планування наступних атак. Зокрема, росіяни прокладають маршрут ракет та ударних дронів так, що вони можуть літати по колу.

"Вони (окупанти - Ред.) використовують рельєф місцевості, русла Дніпра, Дністра, Південного Бугу, щоб і ракета, і Shahed летіли якомога нижче. Там підловити і збити повітряну ціль важко, бо радіолокаційно їх не видно. Крилаті ракети так і спроєктовані, щоб притискатись нижче до землі, скануючи під час польоту рельєф місцевості", - пояснив Ігнат.

Нагадаємо, в Україні запропонували створити рівні повітряних тривог. Проте ця пропозиція є недоречною, вважають у Повітряних силах ЗСУ. За словами речника Юрія Ігната, всі тривоги небезпечні. Крім того, навіть під час роботи ППО існує загроза, оскільки вже збиті російські ракети і дрони падають на землю.

До слова, Росія під час ракетних атак по Україні випускає так звані фальш-цілі, аби повинні спровокувати роботу української ППО. Приклад використання фальш-цілі: під час підняття в небо ворожих літаків начебто фіксується запуск ракети, але потім ціль зникає з радарів або не завдає удару.

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