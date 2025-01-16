Як окупанти використовують труби каналу Сіверський Донець – Донбас: в ОТУ "Луганськ" здивували відповіддю

ЗСУ утримують Часів Яр, хоч і українських позицій біля міста стає менше.

Армія РФ біля Часового Яру на Донеччині використовує труби каналу Сіверський Донець – Донбас, аби накопичувати війська й прорвати оборону міста.

Про це заявив речник ОТУ "Луганськ" Дмитро Запорожець в етері телемарафону.

"Щодо ситуації в Часовому Яру, то ворог активно використовує труби каналу Сіверський Донець для переховування в ньому під час негоди. Зараз на Донеччині ми часто спостерігаємо зранку туман, і ворог активно використовує цей період часу для того, щоб накопичуватись у цих трубах, а потім за можливості переміщуватись углиб міста зранку або вночі", – розповів він.

Запорожець додав, що українські оператори БПЛА намагаються завдавати ударів по окупантах. За його словами, ЗСУ утримують Часів Яр, хоч і українських позицій біля міста стає менше.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російська окупаційна армія зруйнувала деякі позиції Сил оборони України у Часовому Яру, Торецьку та біля Ступочок Донецької області.