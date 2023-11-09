Росіяни використовують карти поля бою, які відрізняються від реальності - ISW

Командування Збройних сил Російської Федерації, можливо, використовує карти бойових дій, які не відображають поточну ситуацію на фронті.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Як зазначають американські аналітики, одразу кілька російських військових блогерів згадали про відмінності справжніх карт бойових дій від тих, якими керується Генштаб ЗС РФ. На думку одного з блогерів, це пояснює випадки, коли російські сили не завдають ударів по скупченнях українських військових біля лінії фронту.

Російський блогер стверджує, що військовослужбовці ЗС РФ мають у своєму розпорядженні "справжню" карту. З його слів, військові отримують накази йти в атаки, щоб наблизити "справжню" карту до тієї, якою керується Генштаб.

Ще один блогер написав, що російські командири на передовій прагнуть досягти тактичних успіхів, які вже закріплені на згаданих картах, бо Генштаб дедалі частіше вимагає від них позитивних звітів.

Автори звіту також зазначають, що російські військові оглядачі регулярно критикують командирів ЗС РФ за трансляцію неправдивих звітів начальству, зокрема, перебільшення успіхів. За їхніми словами, Генштаб заохочує подібну практику.

Раніше військовий Павло Вишебаба розповів, що російські солдати почали вчити українську, адже мова на війні – маркер для Збройних сил України.

Читайте також: