Росіяни використовують надувні танки на полі бою: в ЗСУ пояснили мету ворога

Муляжі військової техніки – один з методів введення в оману противника.

Російські війська встановлюють надувні ґумові танки на своїх позиціях в Україні, щоб ЗСУ завдавали ударів по хибних цілях.

Про це начальник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Євгеній Єрін пояснив у ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Таким чином вони намагаються створити певні хибні цілі для того, щоб замість ураження справжніх бойових позицій ми наносили удари по таких хибних позиціях", – сказав Єрін.

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Він звернув увагу на те, що вартість одного справжнього танка та ґумового макета неспівставні.

Окрім того, надувні танки – це ще один метод введення в оману противника, який створює ілюзію посилення якогось окремого напрямку та неправдиві дані про кількість озброєння та військової техніки.

"Але всі ці моменти відслідковувалися і ми були готові, що будуть саме такі дії", – зазначив представник Сил оборони.

Зауважимо, ще в липні 2021 року повідомлялось, що Міноборони Росії планує витратити майже 50 млн руб. (на той час – близько 700 тис. дол.) на надувні танки, літаки і ракети.

Додамо, що в червні 2022 року в Міноборони України інформували, що Білорусь розміщує дерев'яні муляжі танків на спільному кордоні.

За даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабного вторгнення РФ українські війська знищили 3189 ворожих танків. Сім із них було знищено лише за попередню добу.

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