Росіяни використовують нову тактику застосування дронів по Україні: полковник запасу ЗСУ пояснив деталі

Ми спостерігаємо чітку тенденцію, що кількість ворожих беспілотників, як мінімум від грудня 2024 року, з кожним місяцем постійно зростає.

Ворог постійно збільшує кількість дронів, запускаючи їх групами на великій висоті.

Про це розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Сергій Грабський в етері "Еспресо".

"Зверну увагу, що кількість ракет, яку випускала РФ з початку 2025 року по Україні, по-перше, була невеликою, друге – противник намагається це компенсувати дронами. Ми спостерігаємо чітку тенденцію, що кількість дронів, як мінімум від грудня 2024 року, з кожним місяцем постійно зростає. Якщо на кінець минулого року мова йшла про приблизно 2000-2500 ворожих дронів щомісяця, то в лютому зафіксовано 3900 дронів. У мене є стійке передчуття, що на сьогодні можна з впевненістю сказати, що березень цю кількість перевищить. Будемо бачити "нові досягнення" російської агресивної військової машини", – зазначив він.

За словами Грабського, росіяни використовують нову тактику застосування дронів по території України. Ця тактика абсолютно вписується в те, чого раніше ми не бачили, – зараз противник збиває дрони в табуни, які атакують місто, це один з елементів нічної атаки Одеси.

"Другий елемент – дрони заходять на Одесу на великій висоті приблизно 2 км і з такої висоти пікірують. Ми не можемо використовувати нашу перевагу щодо мобільних вогневих груп. Навіть технічно збити таку ціль, яка пікірує на вас, дуже складно. І це є таким новим елементом у тактиці противника щодо застосування дронів. Самі дрони особливо не змінюються, існують модифікації цих безпілотних систем. Про такі модифікації ми знали давно, коли росіяни збільшили бойове навантаження з 48-50 кг до 80-90 кг, що робить ці дрони більш небезпечними. Також росіяни застосовують реактивні двигуни, що збільшує швидкість дронів. Тобто це не нові дрони, а відбувається удосконалення терористичної тактики їхнього застосування", – резюмував полковник запасу ЗСУ.

Нагадаємо, ввечері 20 березня російські війська масовано атакували Одесу та район безпілотниками. Була пошкоджена цивільна інфраструктура, спалахнули сильні пожежі і постраждали троє людей.

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