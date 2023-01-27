Росіяни використовують ракети Х-55 з імітатором ядерної частини: що кажуть у ЗСУ

Російська армія використовує під час ракетних атак Х-55 з імітатором ядерної бойової частини, аби виснажувати українські засоби протиповітряної оборони.

Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

"Для чого її використовують? Для того, щоб розосередити нашу ППО. Вона (ракета - Ред.) може використовуватись і як хибна ціль. Допустимо, що ракети летять у купі - п'ять штук: з них можуть бути дві Х-55 і три Х-101 (крилата ракета класу "повітря - земля") летять по маршруту. Для того, щоб виснажувати, розосереджувати, щоб ми витрачали на них ракети", - розповів Ігнат.

Представник Збройних сил пояснив, що Х-55 - це ракета з ядерною боєголовкою. Окупанти або виймають, або не ставлять ядерну частину. Її замінюють на імітатор, який відповідний за вагою. Також ще й для того, аби це не впливало на аеродинамічні якості ракети.

За словами Ігната, в РФ стає дедалі менше ракет - як "Калібрів", так і Х-55.

Нагадаємо, видання Defense Express з посиланням на власні джерела повідомило, що 26 січня під час масованої атаки російська армія використала під час запуску ракети Х-55 з імітатором ядерної - так званої "спеціальної" бойової частини.

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