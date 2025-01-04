Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Росіяни використовують тактику "просочування" під Покровськом: деталі від військового

Росіяни використовують тактику "просочування" під Покровськом: деталі від військового

Такий вигляд нині має місто Покровськ на Донеччині / Фото: Associated Press

Наразі Покровський напрямок – один з найактивніших за кількістю боєзіткнень.

Росіяни в Покровську намагаються уникати міських боїв, проте просочуються малими піхотними групами.

Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі телемарафону. 

Речник повідомив, що окупанти намагаються перервати комунікації та логістичні ланцюжки Сил оборони України. Для них це пріорітетне завдання.

"Для того, щоб це зробити, вони намагаються чіплятися малими групами в населених пунктах на південь від Покровська за принципом зачепилася мала група, закріпилася й підійшла наступна. Тобто просування з просоченням", – пояснив Трегубов.

Проте наші захисники завдають удари по окупантах, в тому числі дронами, високоточною зброєю, щоб не дати їм здійснити їхні задуми.

Нагадаємо, Покровськ Донецької області наразі є центром тяжіння битви на даному напрямку фронту. 

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація