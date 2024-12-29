Росіяни використовують у війні невідому артилерійську установку: фото

Для створення цієї САУ на нове шасі поставили гармату "Гіацинт-Б", яку зняли зі зберігання.

У війні проти України російська окупаційна армія використовує невідому колісну самохідну артилерійську установку (САУ).

Про це повідомляє портал “Мілітарний” з посиланням на відео, яке опублікували російські медіа.

Нова САУ має таке ж компонування та ті ж елементи наведення, як 152-мм самохідна гаубиця 2С43 “Мальва”. Але в її артилерійській частині використовується далекобійна гармата 2А36 “Гіацинт-Б”.

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Це збільшує максимальну дальність вогню САУ звичайними уламково-фугасними боєприпасами з 24,7 км до 30,5 км та активно-реактивними снарядами з 29 км до 33,1 км.

Водночас експерт у бронетанковій техніці Андрій Тарасенко, проаналізувавши відео, стверджує, що ця САУ використовує не нову артилерійську частину створену на базі 2А36, а є встановленою на нове шасі гарматою "Гіацинт-Б", яку зняли зі зберігання.

Наразі нові гармати 2А36 в РФ не виробляються. Їх виробництво було зосереджене на підприємстві “Мотовилихинские заводы”, яке від 2018 року перебуває у стадії банкрутства.

Нагадаємо, російські збройні сили почали використовувати у війні проти України техніку, яка раніше служила реквізитом на кіностудії "Мосфільм".

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