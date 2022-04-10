Росіяни використовують в Україні саморобні вибухові пристрої - британська розвідка

Також відомі факти масових вбивств мирного населення росіянами, використання цивільних заручників як живого щита та мінування цивільної інфраструктури.

Російські окупанти продовжують використовувати в Україні саморобні вибухові пристрої для нанесення втрат, зниження морального духу та обмеження свободи пересування українців.

Про це пише міністерство оборони Великої Британії.

"Російські війська також продовжують атакувати об'єкти інфраструктури з високим ризиком побічної шкоди для цивільного населення, зокрема резервуар з нітратною кислотою в Рубіжному", — йдеться в повідомленні.

У британській розвідці зазначили, що після відходу російських військ з півночі України залишилися докази нападу на некомбатантів (особи, які входять до складу збройних сил, але безпосередньої участі у воєнних діях не беруть. До них належать медичний і духовний персонал, інтенданти, військові кореспонденти. — Ред.)

Також відомі факти масових вбивств мирного населення росіянами, використання цивільних заручників як живого щита та мінування цивільної інфраструктури.

Нагадаємо, що до Києва непередбачувано прибув прем'єр Британії Джонсон.

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