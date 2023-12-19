Росіяни використовують заборонений газ на полі бою: військові розповіли про наслідки

Російські окупанти застосовують проти українських військових на війні заборонений газ. Воїни розповідають, що якщо вдихнути його двічі, то дихати після цього вже не вдається.

Про це розповів український захисник, командир 15-го окремого полку Національної гвардії Ігор під час розмови з CNN.

За його словами, зимові бої"ще більш помітні".

"На північ від Роботиного, де кілька місяців тому точилися запеклі бої, українські безпілотники поступаються за чисельністю російським. Нещодавно по одному з українських окопів вдарило 40 російських БПЛА за день. Українські військові стикаються з невпинними хвилями атаками російських бійців з в’язниць. Вони добре навчені і екіпіровані, озброєні бронетехнікою", - розповідає військовий.

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Він також каже, що часто ворожі загони йдуть на штурм під впливом наркотичних речовин для підсилення атаки.

"Ті, хто воює в обложених українських окопах, кажуть, що тепер вони зіткнулися з іншою загрозою: застосуванням газу як зброї. За останні тижні в цьому районі було зафіксовано 9 інцидентів, під час яких яких їдкий і легкозаймистий газ був скинутий з безпілотників на українські позиції, що призвело до одного смертельного випадку", - розповів CNN один український військовий медик.

Постраждалі солдати розповідають, що газ використовується для того, щоб викликати паніку, за якою слідують звичайні обстріли або атаки з безпілотників.

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Представник української розвідки повідомив CNN, що речовина, яку застосували росіяни, була різновидом газу CS.

Нагадаємо, бої за Авдіївку Донецької області не вщухають четверту добу. Російська армія посилила обстріли та намагається наступати за допомогою броньованої техніки. Ворог хоче взяти місто в оточення.

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