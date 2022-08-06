Росіяни викрадають дітей з окупованих територій, оголошують сиротами і вчать ненавидіти Україну

Ось уже місяць стрічки новин рясніють дітьми з окупованих територій - от у Маріуполі їх беруть до юнармії, а от уже в Бердянську - вчать любити "совок" та війну.

Наші діти в руках ворога тепер - чи не головний трофей. Їх викрадають, вивозять, переховують і перевиховують. На них одягають то сині, то бордові берети, учать ходити маршем і любити нову батьківщину - Росію, йдеться в ТСН.

Рашисти зізналися, що викрали з України 448 тисяч дітей з початку війни. Усього йдеться про понад 2,8 мільйона людей вивезених з України до Росії від лютого цього року. Про це гордо звітує один із рупорів російської пропаганди із посиланням на силові структури.

Росія називає вивезення дітей із захоплених областей "евакуацією" та "порятунком". Нагадаємо, Володимир Путін раніше підписав указ про спрощену видачу їм російського громадянства, що суперечить нормам міжнародного права.

Фашисти починають з молоді. В окупованому Маріуполі розгорнули кілька «военно-патриотических лагерей». Там підлітків вчать основам бойової підготовки та прокачують ненавистю до України. Путін готує нове покоління своїх прихильників через школи, пише NYТ.

Радикальні зміни у шкільній навчальній програмі скоро перетворять російського президента на ключову історичну постать і ознаменують кінець відкритості стосовно Заходу, повідомляє у статті New York Times. Починаючи з першого класу, учні по всій Росії відвідуватимуть щотижневі заняття з фільмами про війну та віртуальними турами Кримом. Їм читатимуть постійні лекції на такі теми, як "геополітична ситуація" та "традиційні цінності". Крім звичайної церемонії підняття прапора, їх познайомлять із уроками, присвяченими "відродженню" Росії за Путіна.

"Путін наказує російським солдатам: в Україні красти дітей", - впливова шведська газета "Aftonbladet" звинувачує Росію у чергових воєнних злочинах, а саме у організованому вивезенні дітей з окупованих українських територій.

На відео військових 19-річний Владислав. Його забрали з студентської лави, вдягли в форму, дали в руки автомат і відправили воювати. «У поїзді нам тільки показали, як збирати та розбирати зброю», - каже він.

У 2014 році йому було лише 11, він жив в Макіїївці, яку окупувала Росія. Як і годиться, все життя підлітка, як на долоні у соцмережах. Активіст молодої республіки, виїзди, перегляди пропагандистських фільмів і переодягання в радянську військову форму, але справжня війна - поки що не про них.

«Для того щоб налаштувати нашу молодь наших дітей проти України. Це дуже легко впливати на дитячу підсвідомість, коли вона ще не сформована і змалювати Україну, як ворога», - каже ексуповноважений України у справах дітей Микола Кулеба.

Окрім Влада, на конференції ще восьмеро хлопців - від 10 до 16 років - які підросли і цьогоріч пішли воювати проти України. «Вчать забувати все, що пов'язано з Україною, і не просто, а вчать, що це ворог», - додає Кулеба.

10-річний Ілля з важким пораненням стегна тільки-но втратив маму, а його вже взяли в оборот російські пропагандисти. З Маріуполя пораненого хлопчика евакуювали до Донецька і вже почали готувати документи на усиновлення в Москву. Але його впізнала на відео бабуся. «Мені зателефонував Іллюша і сказав, Віталіка два дядьки забрали до Москви на літаку, і вони підійшли до мене і сказали, що Іллюша, а ти хочеш до Москви, а я сказав, що я чекаю на бабусю і вони від мене відстали», - розповідає бабуся хлопчика.

Доки чекав на бабусю пережив кілька операцій, а між ними інтерв'ю для пропагандиських ЗМІ і уроки російської мови. «Він російською не вмів писати, лише українською і вона одразу дістала російський підручник і стала вчити, як писати російською. Він лежав, не міг ходити, а його вже вчили російській мові. Там маріупольських дітей був повний третій поверх», - додає бабуся.

«Перша партія, про яку ми дізналися, це були діти, які були в лікарні, тобто їх привозили батьки до лікарні, чи знайомі приводили. Всіх «евакуювали», як вони кажуть, фактично вивезли всіх до Донецька. Було близько 100 дітей», - розповідає радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Далі цифри лише з небратньої Росії: ще 300, ще 200 дітей - загалом більше семисот. «Зараз російська сторона каже, що принайні 700 дітей з Маріуполя. Вони називають їх сиротами - це точно не сироти», - додає Андрющенко.

Але національне інформаційне бюро фіксує іншу - страшнішу цифру, спираючись на заяви рідних. «За час війни отримано факт депортації або примусового переміщення 5097 дітей» , - каже уповноважена президента з прав дитини Дар’я Герасимчук.

Повернути наразі вдалося тільки 44 дитини, адже їх переховують, розпорошуючи по всій території РФ. «Вони використовують усі методи, аби довести, що нібито наші діти вже асимілювалися і вони є мешканцями РФ і їм там дуже добре. Але всі розуміють, що це не так», - переконує Дар’я Герасимчук.

«Так кувалися кадри для майбутньої фашистської Німеччини. Так само робить Путін. 2016 рік - з'являється тепер російська організація, яка називається юнармія. До юнармії приймаються сотні тисяч дітей. Юнармія з'являється в «ЛДНР», так званих республіках, в Криму. Тепер вони в Маріуполі показово прийняли нещодавно перших 9 дітей по суті в гітлерюгент для мене», - каже Кулеба.

Іллю бабуся правдами й неправдами вивезла з окупованої території в Україну - у нього тепер інше майбутнє і інші турботи. Інших дітей - найперше потрібно знайти та ідентифікувати. Інформаційний портал із назвою “Діти війни” наразі тільки створюється. Там окрім даних про загиблих та поранених дітей, планують ще й профайли зниклих безвісти - з можливістю повідомити, якщо ви знаєте де нині дитина. «Повідомити про факт депортації факт зникнення повідомити, якщо ви знаєте, де знаходиться дитина. Повідомити про факт зміни громадянства в дитини, факт усиновлення. Такий портал допоможе швидше збирати цю інформацію», - додає Дарія Герасимчук.

Знаходити й рятувати з Росії зниклих дітей зараз - питання національної безпеки, не менше. Бо ми вже бачили, як діти, котрі грають у війну за російськими правилами, швидко виростають у дорослих, готові по-справжньому вбивати.

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