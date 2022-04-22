Росіяни викрадених цивільних видали за морпіхів із Маріуполя, які нібито здалися в полон: сумчани впізнали земляка

Російські пропагандисти не втомлюються вигадувати нові фейки про "досягнення" своєї армії.

Один з останніх - про здачу в полон бойовикам українських морських піхотинців у Маріуполі, але серед полонених земляки упізнали звичайного студента із Сум. Хлопця викрали і вивезли, а потім перевдягнули у військову форму і змусили зніматися у фейкоролику, зазначається в ТСН.

На російському телебаченні демонструють кадри чоловіків: хтось у цивільному одязі, хтось в однострої з піднятими руками. «Продовжують брати в полон військовослужбовців 36-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ, що дислокується в Маріуполі», - звучить у сюжеті РФ.

Одного із українських бранців упізнали родичі - це студент із Сум, якого росіяни викрали, перевдягли у військову форму і змусили зніматися як військовополоненого. «А ось Ваню переодягнули у форму начебто він військовий і здався сам, хоча він жодного стосунку до військових не має», - розповідають рідні, які побачили хлопця на кадрах у Мережі.

Востаннє Івана Рєзніка бачили 23 квітня поблизу села Чумакове Конотопського району. Хлопець їхав автівкою до Сум, але на ворожому блок-пості його зупинили, а після перевірки документів окупанти силоміць витягли його з автівки.

Усе це бачив товариш Івана, що теж стояв у черзі на проїзд за кілька автівок позаду. «20 удари були один за одним, а потім вони потягли його. Заступився водій «швидкої», але це не врятувало. Зрештою його забрали кудись», - розповідає Вадим.

Друзі підозрюють, окупантів могли розлютити світлини та відео, що були в телефоні товариша. «У всіх були воєнні фотографії. Всі ми були додані в сайти, чати різні, як відбуваються військові дії. Після того, як взяли в руки телефон російські солдати і почалася ця бійка», - каже хлопець.

Вадим не ризикнув проходити блок-пост, розвернувся й поїхав назад. А з Іваном відтоді не було зв'язку. Коли з’явилось відео з військовополоненими, одразу його впізнав. «Мені здається, що вони всі там переодягнені, просто звичайні цивільні люди і це все фейк, і вигадки. І чого це Росія робить, я не розумію. Тобто, вона краде молодих пацанів, які й автомата ніколи не тримали, і розповідають, що це професійні військові, які здаються», - каже Вадим.

Що 19-річний Іван Резнік не був військовослужбовцем, підтверджують і у військоматі. «У зв’язку з тим, що він проходить навчання, що він студент, до 23 року йому надана відсрочка. Його до Збройних Сил не призивали», - повідомляє речник керівника обласного ТЦК та соцпідтримки Олександр Бондаренко.

Російські пропагандисти викрали студента із Сум і переодягли у військову форму

Але, пояснюють, у військовій держадміністрації росіяни ідуть на все, щоб підживлювати фейки про свої перемоги. «Взагалі це нісенітниця, що вони там 1356 осіб здалися в полон – це взагалі брехня, і їм для статистики не вистачало людей. Тому вони цивільну особу, нашого бранця використали», - каже керівник управління оборонної роботи Сумської ОВА Василь Одарченко.

Скільки на відео справжніх військовополонених, а скільки таких як Іван , цинічно викрадених та насильно вивезених цивільних, ще встановлюють. Але те що росіяни полюють на українців – беззаперечно. Лише на Сумщині під час тимчасової окупації зникло понад півтори сотні людей. Кожен випадок задокументований і переданий у відповідні служби, які працюють над тим, щоб знайти усіх наших громадян і повернути додому.

Читайте також:

Оборонна зброя чи для наступу: Маляр відповіла на запитання про озброєння для України

На кордоні з Польщею утворилися величезні черги: люди їдуть до України

У Міноборони назвали зброю, яка зараз необхідна українській армії для здобуття остаточної перемоги