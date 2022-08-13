Росіяни викрали секретні американські технології на Запорізькій АЕС - експерт

Фахівці атомної індустрії Росії дуже багато років шукали шлях отримати певні технології, зокрема на Запорізькій АЕС, які були для них недоступні, і якими володіли американські компанії. На Запорізькій станції було завантажено паливо американьскої компанії Westinghouse, стоять програмні продукти, розроблені американцями.

Про це 13 серпня в ефірі національного телемарафону у слоті 1+1 розповів директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко.

"Для прикладу, паливо, яке розроблене американською компанією, працює в реакторі на 50% довше, ніж "Росатому". Вони дуже хотіли ці технологічні секрети, І ми добре знаємо, що під час того, як вони перебувають на території станції, вони досліджували це. Вони вимикали камери, які спрямовані на місця зберігання палива, вони вимикали комп'ютерні системи, які містять відповідне програмне забезпечення. Тому ми знаємо точно, що вони полювали за цими секретами, і, на жаль, є таке враження, що вони їх отримали", - зазначив він.

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За словами експерта, окупація ЗАЕС – зараз це вже суміш енергетичних, військових і політичних питань. Енергетики станції роблять все можливе, щоб АЕС працювала, щоб не сталося ніякої нестандартної ситуації, щоб не сталося витоку радіації, і щоб реактори працювали в штатних режимах стабільно і спокійно.

"І поки що це вдається втримати, енергетики свою частину поки втримують. Але зараз дуже важлива дипломатичн частина, політична частина. Росіяни мають отримати потужний тиск, спрямований саме на цю точку. Коли світ натиснув на конкретну точку (вивіз зерна - ред.), то вдалося влагодити ситуацію з експортом зерна з України, і каравани йдуть. І це працює. І я абсолютно впевнений, що можна знайти аналогічне рішення для ЗАЕС", - наголосив він.

Харченко вважає, що росіяни вже можуть використовувати американські технології, до яких вони отримали доступ на захопленій ЗАЕС.

"Не варто недооцінювати працівників ядерного комплексу Росії, там багато фахівців, які технічно добре підготовлені і обізнані. Чи зможуть вони скористатися на 100% – не факт, але значною мірою вони зможуть щось скопіювати і використати", - зазначив він.

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Директор Центру дослідження енергетики також вважає, що Росія не допустить вибуху на Запорізькій станції, оскільки основна ціль окупантів – свідоме нагнітання.

"Я не думаю взагалі, що хтось веде до вибуху. Я абсолютно впевнений, що нагнітання відбувається свідомо. Якби в них був реальний замисл довести справу до вибуху, вони б мали діяти трохи інакше. Тому я хочу вірити, що це дійсно провокації і нагнітання. У них було достатньо часу, щоби вивчити все, що вони хотіли і той обсяг інформації, який вони вже отримали, їх мав би задовольнити", - резюмував він.

Нагадаємо, російські війська продовжують 13 серпня вести обстріли в напрямку Запорізької АЕС в окупованому Енергодарі. Місцева влада закликала містян не виходити на вулиці.

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