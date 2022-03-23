Росіяни викрали у Каховці біля магазину юнака (фото)

Наразі місцеперебування чоловіка невідоме.

У Каховці Херсонської області окупанти викрали юнака. Де нині він і у якому стан перебуває, невідомо.

Про це повідомляє пресслужба Каховської міської територіальної громади.

Відомо, що окупанти викрали хлопця 22 березня поблизу одного з місцевих магазинів близько 13 години.

"Військовими РФ було викрадено каховчанина Прусаєва Ігоря Олександровича 1999 року народження. Наразі місцеперебування Прусаєва Ігоря невідоме", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські окупанти викрали секретаря Ради Новокаховської об'єднаної територіальної громади Дмитра Васильєва.

До слова, 16 березня з полону звільнили мера Мелітополя Івана Федорова. Його окупанти тримали 6 діб. Вони брехали Федорову, що нібито Україна відмовилася його забирати.

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