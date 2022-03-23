Росіяни викрали у Каховці біля магазину юнака (фото)

Наразі місцеперебування чоловіка невідоме.
У Каховці Херсонської області окупанти викрали юнака. Де нині він і у якому стан перебуває, невідомо.
Про це повідомляє пресслужба Каховської міської територіальної громади.
Відомо, що окупанти викрали хлопця 22 березня поблизу одного з місцевих магазинів близько 13 години.
"Військовими РФ було викрадено каховчанина Прусаєва Ігоря Олександровича 1999 року народження. Наразі місцеперебування Прусаєва Ігоря невідоме", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, російські окупанти викрали секретаря Ради Новокаховської об'єднаної територіальної громади Дмитра Васильєва.
До слова, 16 березня з полону звільнили мера Мелітополя Івана Федорова. Його окупанти тримали 6 діб. Вони брехали Федорову, що нібито Україна відмовилася його забирати.
Читайте також:
- Російські військові викрадають шкільні автобуси, автомобілі спецслужб і машини у Сумській області
- Викрадення міського голови Берислава на Херсонщині: прокуратура відкрила провадження
- На Харківщині окупанти викрали Циркунівського сільського голову
- У Мелітополі російські окупанти викрали журналістів