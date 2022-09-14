Росіяни випадково визнали їхні втрати у війні, але зазначили, що готуються до смертей ще 100 тисяч

Міністерство фінансів окупанта звернулося до уряду, в якому говорить про відсутність грошей на виплату "поховальних" і зазначає, що їм не вистачає більше як 300 мільярдів рублів.

В Росії на офіційному рівні дуже випадково підтвердили данні Генерального штабу України про загиблих окупантів на нашій землі. За час повномасштабного вторгнення число вбитих російських солдат сягає понад 53 тисячі осіб, йдеться в ТСН.

Увесь цей час пропагандисти, як можуть, переконують усіх, що загарбницьку війну Росія веде без втрат і з суттєвими перевагами. Водночас місцеві російські чиновники, яким не до виступів на федеральних телеканалах, рахують гроші. І до Міністерства фінансів РФ надсилають, на перший погляд, звичайний лист до російського уряду – звірка виплат із російського бюджету так званих "поховальних". Це компенсації родинам вбитих окупантів, на які ті потім купують собі "Лади".

В перехопленому документі йдеться, що станом на 26 серпня сума компенсацій становить 361 мільярд рублів. Така сума взята не з голови, чиновники керуються указом Путіна, яким встановлена сума компенсації загиблим - 7 мільйонів рублів за тіло. І далі лише математика – 361 мільярд рублів ділимо на суму компенсації і виходить більш ніж 48 тисяч виплат.

Тобто одним листом чиновники російського уряду підтвердили дані українського Генерального штабу.

Такий документ чиновники направили невипадково. На цей рік закладені в бюджет Росії "поховальні" вже закінчилися. І зараз уряд потребує додаткових 271 мільярд рублів.

Та на цьому фактична явка з повинною не обмежується. Чиновники вже ведуть розрахунки виплат "поховальних" і наступного року - на це планується виділити попередньо 700 мільярдів рублів. А це означає, що російський уряд очікує показники смертності своїх солдатів наступного року з позначкою до ста тисяч людей.

Важливо зазначити, що розрахунок стосується виключно працівників Міністерства оборони Росії, які не охоплюють дані про військових Росгвардії, агентів ФСБ, найманців угрупування "Вагнера", а також примусово мобілізованих із тимчасово окупований територій.

Окупаційний провал своєрідно підтверджує і російське Міноборони. Там знову міняють начальників. Західним угрупованням військ доручили керувати генералу Олександру Лапіну. Після втечі російських окупантів із Києва, Чернігова та Сум цей генерал роздавав медалі солдатам. Серед нагороджених встановили сина цього генерала Дениса Лапіна.

Одним листом Кремль фактично підтвердив та підписався під щоденним зведенням українського Генерального штабу про чисельність загиблих російських солдатів в Україні.

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