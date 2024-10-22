Росіяни випадково впустили авіабомбу на селище в Бєлгородській області

Російські військові впустили авіабомбу на селище в Бєлгородській області.

Про це пише російський Telegram-канал ASTRA.

Зазначається, що чергову ФАБ, що впала, знайшли 21 жовтня у селищі Комсомольське, яке розташоване за 40 км від кордону з Україною. Авіабомба "нештатно зійшла" і впала поруч із магазином. До найближчих будинків від місця падіння бомби - півтори сотні метрів. Постраждалих і пошкоджень нібито немає.

За підрахунками ASTRA, це щонайменше 131 бомба, яка "позаштатно впала" на Росію та окуповані території України з березня по жовтень цього року. Зазначається, що найчастіше падають ФАБ-250 і ФАБ-500.

Нагадаємо, Туреччина таємно заборонила експорт до РФ американських товарів військового призначення. Серед них – сучасна електроніка, яку регулярно знаходять у ракетах і безпілотниках, збитих в Україні, наприклад, процесори і карти пам'яті, а також верстати та інше обладнання, що використовується для виробництва озброєнь.

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