Росіяни випробовують на полі бою експериментальні зразки “військової” техніки: відео

Українські військовослужбовці помітили застосування російськими окупантами на Куп’янському напрямку дивної “військової” техніки. Полем бою рухалася “польова ванна”.

Відео, яке зняв військовослужбовець 61-го окремого стрілецького батальйону у складі 44-ї ОМБр, опублікував у своєму Telegram-каналі військовий оглядач Юрій Бутусов.

Він припустив, що таке “диво техніки” російські окупати змушені використовувати через тотальне знищення українськими бійцями справжніх бойових машин.

“Через тотальне знищення техніки російські окупанти змушені випробовувати експериментальні зразки. На цих кадрах нове слово у розвитку логістики – ванна польова, самохідна”, - підписав Бутусов опубліковані кадри.

Росіяни на полі бою використовують “самохідну ванну”

Нагадаємо, раніше для боротьби із українськими безпілотниками росіяни почали застосовувати засоби протиповітряної оборони, яким справді уже “немає аналогів у світі”. Російські військові “захищають” небо за допомогою станини, на якій встановлені п’ять АК-74М.

Читайте також: