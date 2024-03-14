Росіяни випробовують системи ППО ракетами: Гуменюк оцінила ситуацію на півдні

Російські окупаційні війська не припиняють атаки безпілотниками південні області України, адже наразі це основний спосіб терору в нічний час. Також РФ намагається випробовувати системи ППО.

Про це під час телемарафону повідомила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

Вночі ворожі Shahed були спрямовані з півдня та скоординовані по центральних регіонах, а також на північний схід.

"Два дрони на Миколаївщині Сили оборони знищили. Далі пройшлись до Дніпропетровської області, там їх також наздогнали. Потім відбулася потужна бойова робота", - розповіла вона.

За її словами, на півдні росіяни намагаються випробовувати системи ППО керованими авіаційними ракетами. Зокрема, протягом доби тактична авіація працювала по Одеській області. Окупанти двічі спрямували ракету і "переконавшись, що системи ППО готові до протидії, в іншому напрямку ракета втратила бойову спроможність у повітрі".

Наразі "не спостерігається жодної одиниці, присутньої на виході ані Азовського, ані Чорного морів". Росіяни намагаються здійснювати подібні устаткування, адже відчувають в цьому потребу.

"Ми бачимо і спостерігаємо певну паніку через те, що у нас вправно опановується дробова компонента. Крім того, на нашому боці географія і правий берег, який вище за лівий, що дозволяє нам ефективніше застосовувати радіоелектронну боротьбу", - додала Гуменюк.

Знищення пункту управління дронами в районі Кінбурнської коси, який розташовувався на цивільному судні кілька днів тому призвело до того, що в Миколаївському напрямку використання FPV-дротів суттєво знизилося.

Як повідомлялося, вночі проти 14 березня російські окупанти вдарили по Україні дронами. Сили ППО збили 22 БпЛА. Загалом окупанти випустили 36 "Shahed".

Читайте також: