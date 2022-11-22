Росіяни випустили близько 100 снарядів по Сумській області: є багато руйнувань, пошкоджено ЛЕП

РФ не припиняє атаки на прикордонні регіони України.

Російські окупанти вчергове обстріляли Сумщину, випустивши по чотирьом громадам близько 100 снарядів та мін.

Про це 22 листопада повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Сумщина. Зафіксовано близько 100 прильотів з мінометів, САУ, РСЗВ. російські терористи обстріляли 4 територіальні громади: Глухівську, Середино-Будську, Хотінську та Зноб-Новгородську. Пошкоджено будівлю закладу культури, приватний будинок. В селі Кіндратівка Хотінської територіальної громади пошкоджень зазнали приватні будинки і будівлі. На півночі області через обстріли пошкоджено ЛЕП",- написав він.

Тимошенко наголосив, що жертв, на щастя, немає.

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Водночас очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький зазначив, що вночі росіяни тричі обстріляли Зноб-Новгородську та один раз Есманьську громади. Загалом ворог випустив по прикордонню 86 снарядів та мін.

Зноб-Новгородська громада: з 3:30 росіяни почали гатити по прикордонню із реактивних систем залпового вогню (20 "прильотів") та САУ (12 "прильотів"). По іншому селу цієї ж громади також було 32 "прильоти" з САУ та РСЗВ. І близько 5:00 росіяни додали ще 15 снарядів із РСЗВ по цій території. Внаслідок обстрілу зруйновано житловий будинок.

Есманьську громаду окупанти обстріляли з мінометів (7 "прильотів"). Без руйнувань.

Варто зазначити, що загарбники щодня атакують прикордонні населені пукти України з території РФ мінометами, САУ та РСЗО.

Нагадаємо, у ніч проти 22 листопада російська армія випустила майже 60 снарядів по Нікопольському району Дніпропетровської області. Загиблих та поранених немає, деталі щодо руйнувань встановлюються.

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