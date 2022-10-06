Росіяни випустили дві ракети: в Хмельницькій ОВА розповіли деталі ворожої атаки

Вранці 6 жовтня під час повітряної тривоги армія агресорки Росії обстріляла двома ракетами Хмельницьку область.

Окупанти країни-агресорки Росії у четвер близько 06:00 поцілили по Шепетівському районі. Одна ракета впала поряд з інфраструктурним об'єктом. Інша - на пустирі.

Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.

За словами керівника області, руйнувань інфраструктури та пожеж немає. За попередньою інформацією, внаслідок падіння ракети зафіксовані незначні пошкодження деяких з навколишніх будинків. Крім того, сталася зупинка потяга, бо внаслідок ракетного удару дерево впало на залізничну колію. Станом на 09:00 рух потягу відновлено.

Загиблих та постраждалих немає, наголосив Гамалій. На місці працюють відповідні служби.

"Не забувайте, у нас триває війна. Під час повітряної тривоги користуйтеся укриттям", - наголосив голова Хмельниької ОВА.

Як повідомлялося, 6 жовтня армія РФ обстріляла ракетами територію Хмельниччини. До слова, повітряну тривогу в області оголосили о 05:40. Вона тривала майже пів години - до 06:09.

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