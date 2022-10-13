Росіяни випустили по Миколаєву вісім ракет і влучили у п'ятиповерхівку: з-під завалів дістали дитину (фото)

У ніч проти четверга, 13 жовтня, російська армія завдала масованого ракетного удару по Миколаєву. Окупанти випустили по місту вісім ракет С-300.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

За словами очільника ОВА, росіяни влучили у п'ятиповерхівку. З-під завалів дістали 11-річного хлопчика. "Дитина провела там шість годин. Зараз йому надається меддопомога", - розповів Кім.

Фото: Віталій Кім

Фото: Віталій Кім

Своєю чергою, міський голова Олександр Сєнкевия повідомив, що наразі на місці атаки тривають рятувальні роботи. За попередньою інформацією, під завалами можуть бути ще семеро осіб, з якими відсутній зв’язок.

У ДНСН інформують, що окупанти завдали удару близько 01:25. Одна з ракет влучила в п'ятиповерховий житловий будинок в одному з районів міста. Внаслідок атаки два верхні поверхи зруйновані вщент, решта - під завалами.

Фото: ГУ ДСНС у Миколаївській області

Ситуація у Миколаївській області

У ніч проти 13 жовтня сили сили та засоби протиповітряної оборони збили над Миколаївською областю два іранські дрони-камікадзе "Shahed-136".

Голова ОВА Віталій Кім каже, що українські війська на півдні наступають спокійно, але впевнено. За його словами, звільнення Херсона дозволить відтягнути лінію фронту від Миколаєва.

Читайте також: