Росіяни випустили по Нікополю понад 50 снарядів: в ОВА розповіли про наслідки атаки (фото)

Нікопольський район росіяни обстріляли з "Градів" та важкої артилерії.

Російські окупаційні війська у ніч проти 11 грудня обстріляли з "Градів" та важкої артилерії Нікопольський район Дніпропетровщини. Росіяни випустили понад 50 снарядів.

Про це розповів голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За його даними, окупанти за ніч шість разів гатили по Нікопольщині. Поцілили росіяни по трьох громадах - Нікопольській, Червоногригорівській та Марганецькій. Туди росіяни спрямували понад 50 снарядів.

У результаті обстрілу РФ у Червоногригорівській громаді побиті 15 приватних будинків, 50 сонячних панелей, декілька господарчих споруд та автівок, газопроводи та лінії електропередач.

Атака РФ знеструмила і залишила без води три села. Аварійні бригади уже ліквідовують наслідки обстрілу.

У Нікополі понівечені з десяток приватних будинків та господарчих споруд, адміністративні та офісні будівлі.

На щастя, ніхто з людей не постраждав. В інших районах минулося без атак РФ.

Нагадаємо, росіяни регулярно бомблять Дніпропетровську область і Нікополь, зокрема. Так, минулої ночі, 10 грудня, росіяни влучили з важкої артилерії влучили у 11 багатоповерхових та приватних будинків. Внаслідок атаки ворога поранення отримали четверо літніх людей. Російські снаряди пошкодили дитячий садок, адміністративну та офісну будівлі, автомийку, автостоянку, кілька автівок, газогін та лінії електропередач.

А нещодавно у Покровській громаді від обстрілу РФ загинув 23-річний хлопець. Снаряди РФ прилетіли на його обійстя

Тим часом в "Енергоатомі" попередили, що російські окупанти завезли на територію незаконно захопленої ними Запорізької АЕС реактивні системи залпового вогню "Град" і можуть з них обстріляти міста Нікополь і Марганець. Зброю окупанти розмістили біля сховища відпрацьованого ядерного палива, щоб використати, як "прикриття".

Читайте також: